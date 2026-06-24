MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasında ortaklık yapılarının şeffaflığı ve olası koordineli işlemler konusunda daha fazla ilerleme beklediğini açıkladı.

MSCI'ın 2026 Piyasa Sınıflandırması Değerlendirmesi'nde, uluslararası kurumsal yatırımcıların bazı küçük halka açık şirketlerle yakından bağlantılı fonların sahip olduğu paylarda tekrarlanan koordineli işlem ihtimallerine dikkat çektiği belirtildi.

Söz konusu işlemlerin, şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının yapay biçimde yüksek görünmesine neden olabileceği ifade edildi.

SPK HAMLESİ OLUMLU KARŞILANDI

MSCI, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fonların elindeki bazı payların fiilî dolaşım hesaplamalarından çıkarılmasına yönelik yeni düzenlemesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Düzenleme, nihai faydalanıcı sahipliği zaten fiilî dolaşım dışında bırakılan taraflara ait olan fon paylarını kapsıyor.

Bununla birlikte piyasa katılımcılarının, yeni hesaplama yönteminin uygulamadaki etkilerini görmek istediği bildirildi.

Uluslararası yatırımcıların ayrıca nihai faydalanıcı sahipliğinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlemlere karşı güçlü gözetim ve yaptırım uygulanması ile fiilî dolaşımı yapısal olarak bozulmuş menkul kıymetlerin belirlenmesi için şeffaf ve kurallara dayalı bir çerçeve oluşturulmasını talep ettiği belirtildi.

KURUM KASIM AYI UYARISI YAPTI

MSCI, Kasım 2026 Endeks Değerlendirmesi'ne kadar Türkiye piyasasında yeterli, somut ve güvenilir ilerleme görülmemesi halinde Türkiye ve endekslere dahil edilebilecek menkul kıymetlerin nasıl ele alınacağına ilişkin bir istişare süreci başlatabileceğini bildirdi.

MSCI, Türkiye piyasasında ortaklık şeffaflığı ve işlem davranışlarına ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.