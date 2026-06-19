MSCI, yıllık Küresel Piyasa Erişilebilirlik Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin "Bilgi Akışı" kriterini ‘artı'dan ‘eksi'ye indirdi. Kararın arkasında pay sahipliği yapılarındaki şeffaflık eksikliği ile fiyat oluşumunu bozan koordineli işlem davranışlarına ilişkin kaygılar yatıyor.

MSCI, Türkiye'de özellikle küçük ölçekli şirketlerde gözlemlenen bu davranışların fiyat oluşumunu zedeleyebileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Yabancı kurumsal yatırımcıların gerçek halka açık payı değerlendirme ve endeks replikasyonu için piyasa fiyatlarını esas alma imkânının bu sorunlar nedeniyle önemli ölçüde kısıtlandığı belirtildi.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞINA ELEŞTİRİ

Raporda Borsa İstanbul'un Mart 2026'da tüm borsada açığa satış yasağını yeniden uygulamaya koyması da eleştirildi. Yasağın defalarca uzatıldığına dikkat çeken MSCI, "Kurallardaki sık değişiklikler ve kısıtlamaların sürekli yeniden getirilmesi, işlevsel bir açığa satış çerçevesinin istenen özellikleri arasında yer almıyor" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLUMSUZ ELEŞTİRİLER

Türkiye'ye ilişkin diğer olumsuz tespitler şöyle sıralandı:

Şirket bilgilerinin İngilizce olarak her zaman sunulmaması, döviz piyasasına yapılan müdahaleler ve bazı döviz işlemlerindeki takas gecikmelerinin kısıtlayıcı etkileri, tescil zorunluluğunun sürmesi, mevzuatın tamamının İngilizce yayımlanmaması, saklama ve omniüs yapılarının bulunmaması, hisse senedi ödünç işlemlerinin belirli menkul kıymetlerle sınırlı tutulması, borsa verisi kullanımındaki kısıtlamaların yatırım araçlarının erişilebilirliğini daraltması ve hükümet müdahalelerinin kurumsal çerçevenin istikrarına ilişkin soru işaretleri doğurması.

T+1 TAKAS SÜRESİ BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan Borsa İstanbul'un T+1 takas döngüsüne geçişi değerlendirmek amacıyla Ocak 2026'da uçtan uca test ortamları açtığı da kaydedildi. Tüm piyasa katılımcılarının hazırlıklarını 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması bekleniyor; ancak kesin bir uygulama tarihi henüz açıklanmadı.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) NEDİR?

Küresel finans piyasalarında kullanılan en önemli endeks sağlayıcılarından biri olan MSCI, ülkeleri ve şirketleri gelişmiş, gelişmekte olan ve sınır piyasa kategorilerine ayıran endeksler hazırlar. Uluslararası yatırım fonları ve portföy yöneticileri, yatırım kararlarında MSCI endekslerini önemli bir referans olarak kullanır.

Özellikle MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi (MSCI Emerging Markets Index), Türkiye dahil birçok ülkenin hisse senedi piyasalarının performansını takip etmek için kullanılan temel göstergelerden biridir. MSCI ayrıca ülkelerin yatırım yapılabilirliği, piyasa erişilebilirliği ve kurumsal altyapılarına ilişkin düzenli değerlendirmeler de yayımlar.