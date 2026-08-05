Güney Kore Merkez Bankası (BOK), küresel ölçekte tırmanan jeopolitik riskler karşısında rezerv yönetim stratejisini güncellemeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 13 yıldır fiziki altın alımı yapmayan Banka, rezervlerine yeniden altın eklemek için değerlendirme sürecine girdi. Merkez Bankası Sözcüsü tarafından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamada, çalışmaların henüz erken aşamada olduğu, alımların takvimi veya miktarı konusunda nihai bir karar alınmadığı vurgulandı.

REZERV STRATEJİSİNDE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

BOK'un rezervlerden sorumlu yetkilisi, altın alımının yeniden gündeme gelmesindeki ana faktörün küresel çaptaki jeopolitik belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Son yıllarda sadece ABD Doları ve tahvil ağırlıklı rezerv tutmak yerine altın varlıklarını güçlendiren diğer merkez bankalarıyla paralellik gösteren bu adım, riskleri dağıtmayı amaçlıyor.

Plan doğrultusunda dikkati çeken bir diğer unsur ise alımların yurt dışından ithalat yoluyla değil, Güney Kore'deki yerel üretimden temin edilecek olması. Böylelikle normal şartlarda ihraç edilecek altının bir kısmı doğrudan merkez bankası kasalarına aktarılacak.

RİSKLERE KARŞI FİZİKİ DEPOLAMA ÇEŞİTLİLİĞİ

Banka, altın stokunu artırmanın yanı sıra rezervlerin muhafaza edildiği fiziki depolama noktalarını da çeşitlendirmeyi masaya yatırdı. Alınan bu tedbirin, altınların tek bir lokasyonda toplanmasından doğabilecek olası operasyonel ve jeopolitik riskleri en aza indirmeyi hedeflediği kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ SINIRLI KALACAK

Planlanan hamlenin küresel altın piyasalarında büyük bir dalgalanma yaratması beklenmiyor. Güney Kore'nin yıllık 40-45 ton civarındaki altın üretiminin büyük bir kısmı bakır ve çinko eritme süreçlerindeki yan ürünlerden elde ediliyor.

İhraç edilen yıllık miktarın ise yalnızca 4-5 ton seviyesinde kalması nedeniyle BOK'un yapacağı alımların ölçeği oldukça dar bir çerçevede tutulacak.

Bu durum, son dönemde yüzlerce tonluk alımlarla öne çıkan Çin, Polonya veya Hindistan gibi ülkelerin hamlelerinin yanında Güney Kore'nin adımlarını oldukça sembolik ve sınırlı bir seviyede bırakacak.