Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından cuma günü yapılan açıklamada, dünya gıda fiyatlarının mayıs ayında, revize edilen nisan ayı seviyesine kıyasla %0,2 oranında gerilediği bildirildi.

GIDA FİYAT ENDEKSİ 130,8 PUANDA

Uluslararası ticarete konu olan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayıs ayında ortalama 130,8 puan olarak gerçekleşti. Açıklanan bu rakam, nisan ayı için daha önce 131,0 olarak revize edilen seviyenin bir miktar altında kaldı.

KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

FAO tarafından yayımlanan bir diğer raporda ise tarımsal üretime ilişkin geleceğe dönük öngörülere yer verildi. Örgüt, 2026/27 dönemi küresel tahıl üretiminin bir önceki yıla göre %2 oranında azalacağını tahmin ediyor. Rapora göre, dünya genelindeki toplam tahıl üretiminin 2,982 milyar metrik ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.