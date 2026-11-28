Küresel havacılıkta kasımda yaklaşık 3 milyon yolcu uçuşu planlanırken, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel büyüme farklılıkları sektörün rekabet dengelerini ve uçuş rotalarını yeniden şekillendirdi.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) kasım ayına ilişkin "Küresel Havacılık Monitörü" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde planlanan yolcu uçuşlarının sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa, uçuş hacmi bakımından dünyanın en büyük havacılık pazarları olmayı sürdürürken, bölgesel pazarlardaki uçuş arzının yıllık değişiminde önemli farklılıklar görüldü.

Kasımda planlanan yolcu uçuşlarının sayısı geçen yılın aynı ayına göre Orta Doğu'da yüzde 13,7 ve Avrupa'da yüzde 1,1 azalırken, Afrika'da yüzde 8,2 arttı.

Jeopolitik gelişmeler ve bölgesel büyüme farklılıklarının sektörün rekabet dengelerini yeniden şekillendirdiğine işaret edilen raporda, bölgedeki savaşın etkisiyle Emirates ve Qatar Airways'in de aralarında bulunduğu Orta Doğu merkezli hava yolu şirketlerinin uçuş sayılarında düşüş görüldüğü belirtildi.

Raporda, bölgedeki kriz nedeniyle özellikle Orta Doğu'da kasım ayında gerçekleşecek hava trafiğinin planlanan rakamlardan farklılık gösterebileceği ifade edildi.

YOLCU UÇUŞU SAYISI BAKIMINDAN EN BÜYÜK HAVA YOLU ŞİRKERLERİ SIRLAMASINDA ABD'Lİ ŞİRKETLER BAŞI ÇEKTİ

Dünya genelinde yolcu uçuşu sayısı bakımından en büyük hava yolu şirketleri sıralamasında ABD'li şirketlerin ağırlığı dikkati çekti. American Airlines, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 192 bin 981 planlı yolcu uçuşuyla küresel sıralamada ilk sırada yer aldı.

Bu şirketi 151 bin 998 uçuşla United Airlines, 146 bin 44 uçuşla Delta Air Lines ve 121 bin 512 uçuşla Southwest Airlines takip etti. Bu şirketlerin planladığı uçuşların sayısı yıllık bazda sırasıyla yüzde 5,5, yüzde 1,3 ve yüzde 4,3 arttı.

Böylece ABD'nin en büyük 4 hava yolu şirketinin kasımda planladığı toplam yolcu uçuşu sayısı 612 bin 535'e ulaşarak dünya genelindeki uçuşların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu.

İrlanda merkezli Ryanair, 75 bin 993 uçuşla küresel sıralamada beşinci olurken, Çinli China Eastern Airlines 69 bin 545 uçuşla altıncı, Hindistan merkezli IndiGo 66 bin 337 uçuşla yedinci sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY) ise 31 bin 72 planlı yolcu uçuşuyla dünya genelinde 13'üncü sırada bulunurken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa 24 bin 615 uçuşla 19'uncu oldu.

Avrupa'da büyük geleneksel hava yolu şirketlerinin uçuş sayılarında düşüş görülürken, bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin uçuş arzını artırması dikkati çekti.

Avrupa'daki havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlar bakımından Ryanair, kasımda 73 bin 528 yolcu uçuşuyla ilk sırada yer aldı.

İngiltere merkezli easyJet 36 bin 577 uçuşla ikinci, THY 25 bin 585 uçuşla üçüncü, Lufthansa ise 22 bin 357 uçuşla dördüncü oldu.

Avrupa'daki havalimanlarından planlanan yolcu uçuşlarının sayısı geçen yılın aynı ayına göre Lufthansa'da yüzde 16,9, Air France'ta yüzde 9, THY'de yüzde 8,1 ve British Airways'te yüzde 5,5 azaldı.

Buna karşılık düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Wizz Air Malta'nın uçuş sayısı yüzde 20,6 ve Pegasus Hava Yollarının yüzde 7,2 arttı.

Pegasus Hava Yolları, 18 bin 904 planlı yolcu uçuşuyla Avrupa sıralamasında sekizinci, AJet ise yüzde 4,8 artışla 11 bin 113 uçuşla 15'inci sırada yer aldı.

ABD'nin Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 37 bin 669 planlı yolcu uçuşuyla dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Raporda, Chicago'daki uçuş sayısının artmasında American Airlines ve United Airlines'ın kapasite artışının etkili olduğu belirtildi. Chicago'yu 31 bin 255 uçuşla Atlanta, 30 bin 91 uçuşla Dallas/Fort Worth ve 27 bin 523 uçuşla Denver havalimanları izledi.

Çin'in Guangzhou Havalimanı, 22 bin 792 planlı yolcu uçuşuyla küresel sıralamada beşinci, Şanghay Pudong Havalimanı 20 bin 865 uçuşla sekizinci, Hindistan'ın Delhi Havalimanı ise 19 bin 879 uçuşla dokuzuncu oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI, AVRUPA'DAKİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

İstanbul Havalimanı, kasımda 19 bin 112 planlı yolcu uçuşuyla dünya genelinde 10'uncu sırada yer alırken, Avrupa'daki liderliğini korudu.

Avrupa sıralamasında İstanbul Havalimanı'nı 18 bin 691 uçuşla Londra Heathrow, 17 bin 698 uçuşla Madrid Barajas, 17 bin 601 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 16 bin 699 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

Avrupa'nın en fazla yolcu uçuşu planlanan 6 havalimanı arasında, geçen yılın aynı ayına göre uçuş sayısını artıran tek havalimanı yüzde 10,1'lik büyümeyle Madrid Barajas oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yıllık bazda yüzde 5,1 artışla 11 bin 763 planlı yolcu uçuşuna ulaşarak Avrupa sıralamasında dokuzuncu oldu.

Böylece İstanbul, Avrupa'nın en fazla yolcu uçuşu planlanan 10 havalimanı arasında iki havalimanıyla yer aldı.

Avrupa'nın önemli havacılık pazarlarından Almanya'da kasımda planlanan yolcu uçuşlarının sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak yaklaşık 52 bin 600 oldu.

Almanya'dan Afrika, Asya ve Güney Amerika'ya yönelik uçuşların sayısı artarken, Avrupa'ya yönelik uçuşların sayısı yüzde 7,5, Orta Doğu'ya yönelik uçuşların sayısı yüzde 14,9 azaldı.

Ülkenin en yoğun havalimanı Frankfurt'ta planlanan yolcu uçuşlarının sayısı yüzde 9,2, Münih'te yüzde 8,2 ve Berlin'de yüzde 4,6 geriledi.

Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'nın ülkedeki havalimanlarından gerçekleştirmeyi planladığı yolcu uçuşlarının sayısı yüzde 17,4 azalırken, şirketin iştiraki Lufthansa City Airlines'ın uçuş sayısı yüzde 61,2 arttı.