ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana bölgeye yapılan uçuşların birçoğu durduruldu.

Havacılık veri analiz firması Cirium Ltd. tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Şubat'tan beri planlanan 36 bin uçuşun yüzde 50'den fazlası (yaklaşık 23 bin uçuş) iptal edildi.

Bu durum, küresel çapta yaklaşık 4,4 milyon koltuk kapasitesinin devre dışı kalmasını ifade ediyor.

HAVACILIK ŞİRKETLERİ KÖRFEZDE ZORLUK ÇEKİYOR

Emirates, Cumartesi gününe kadar Dubai çıkışlı ve varışlı uçuşlarını askıya aldığını söyledi. Şirket, krizin başından beri 2 binden fazla uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Qatar Airways de Doha merkezli operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu; fakat mahsur kalan yolcular için Avrupa'nın ana merkezlerine (Londra, Berlin, Amsterdam vb.) sınırlı sayıda tahliye uçuşu düzenleyeceğini belirtti.

Lufthansa Group, Tel Aviv, Beyrut, Amman ve Erbil uçuşlarını 8 Mart'a kadar askıya alırken; İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, Katar ve İran hava sahasını kullanmayacağını duyurdu.

British Airways de Abu Dhabi, Amman, Bahreyn ve Doha gibi kritik rotalarda servislerini durdurdu.

FİNANSAL KAYIP ALTERNATİF ROTA ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Krizin ekonomik faturası da ağırlaşıyor. China Trading Desk verilerine göre, Çinli turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) planladığı 77.000'den fazla seyahati iptal etmesi, sadece bu kalemden 170 milyon dolarlık bir harcama kaybı yaşandı.

BAE Ekonomi Bakanlığı, saatte 48 uçuşa kadar izin verecek "güvenli hava koridorları" oluşturmaya çalışıyor.

Air India, IndiGo ve SpiceJet gibi Hindistan merkezli şirketler, mahsur kalan yolcuları tahliye etmek için ek seferler düzenliyor.

Yolcuların Suudi Arabistan ve Umman'daki çalışan havalimanlarına ulaşmak için çok daha uzun ve maliyetli rotaları tercih etmek zorunda kaldığı ifade ediyor.

Flightradar24 verilerine göre; İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahaları tamamen kapalıyken; Ürdün gece saatlerinde, Suudi Arabistan ise Irak sınırı boyunca kısmi kapatma uyguluyor. Bu durum, Avrupa ile Asya arasındaki ana geçiş güzergahlarını aksatarak yakıt maliyetlerini ve uçuş sürelerini artırıyor.