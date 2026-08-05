Orta Doğu merkezli askeri gerilimlerin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma ve dünya genelinde etkili olan iklim krizine rağmen, borsa kote en büyük sekiz petrol üreticisi Haziran ayı sonu itibarıyla biten üç aylık dönemde tarihi bilanço rekorlarına imza attı.

Guardian tarafından yapılan analize göre, sekiz dev enerji şirketinin toplam kârı geçen yılın aynı dönemindeki 50 milyar dolar seviyesinden 93 milyar dolara yükseldi.

ŞİRKETLERİN İKİNCİ ÇEYREK KÂR NUMARALARI

Bahar çeyreğinde en yüksek kârı, bölgedeki İHA ve füze saldırıları kaynaklı altyapı hasarlarına rağmen net gelirini %34 artırarak 33 milyar doların üzerine çıkaran Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Suudi Aramco elde etti. Sektörün diğer önde gelen şirketlerinin açıkladığı veriler şu şekilde sıralandı:

ExxonMobil: Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaşarak 14,5 milyar dolar kâr bildirdi.

Chevron: Net gelirini beş katın üzerinde artışla 12,2 milyar dolara çıkardı.

Shell: Katar'daki tesislerinde savaştan kaynaklanan hasara rağmen 9,84 milyar dolar ile tarihinin en yüksek ikinci çeyrek kârını kaydetti.

BP: Nisan-Haziran dönemindeki kârını ikiye katlayarak 5,73 milyar dolara ulaştırdı.

SİYASETÇİLER VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN GELEN TEPKİLER

Artan enerji faturaları ve iklim felaketleri sürecinde açıklanan bu veriler, çevre aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerin tepkisine yol açtı. Örgütler, şirketlerin oluşan çevresel zararları tazmin etmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişi finanse etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Chevron ve ExxonMobil’i İran ile yaşanan savaşı fırsata çevirerek çok fazla para kazanmakla suçladı ve söz konusu kârın halka iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARI VE BİLİMSEL VERİLER

Eleştiriler karşısında kâr rakamlarını savunan BP CEO'su Meg O'Neill, arz sıkıntısı yaşanan ürünlerin piyasaya güvenilir şekilde sunulmasına odaklandıklarını beyan etti.

Şirket, yıllık enerji geçiş bütçesini 5 milyar dolardan 1,5-2 milyar dolar seviyesine düşürdüğünü, ABD'deki biyogaz işletmesini satacağını ve 60 yıldır işlettiği Kuzey Denizi petrol ve doğalgaz sahalarını satışa çıkardığını duyurdu.

Haberin yayımlandığı dönemde İngiltere'nin yarısından fazlasında şiddetli kuraklık ilan edilirken, son bilimsel araştırmalar dünyanın en büyük 14 fosil yakıt şirketinin saldığı karbon emisyonlarının tek başına 50'den fazla ölümcül sıcak dalgasına doğrudan neden olduğunu ortaya koydu.