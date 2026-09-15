ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, artan enflasyon endişelerinin hükümetin ve şirketlerin giderek büyüyen borçlanma ihtiyaçlarıyla birleşmesi sonucu yüzde 5,02'yi aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TD Securities ABD faiz stratejisti Molly Brooks, “10 yıllık getirilerde yüzde 5 seviyesi yatırımcılar açısından açıkça önemli bir psikolojik eşik; bazı yatırımcıların düşüşten alım yapmak için belirlediği bir nokta olabilir” ifadelerini kullandı.

İlk sıçrama, hızla yükselen ham petrol fiyatlarının bu haftaki Fed kararı öncesinde enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının ardından geldi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi en son Ekim 2023’te yüzde 5 seviyesini aşmış ve bu seviyenin üzerinde yalnızca bir gün kalmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken, İngiltere ve Almanya tahvillerinin de değer kaybetmesiyle küresel tahvil fiyatları pazartesi günü geriledi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin hafiflediğine dair çok az işaret bulunurken yatırımcılar, üç yıl önce olduğu gibi yüzde 5 seviyesinin 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri için yeniden kritik bir sınır olup olmayacağını izliyor.

PİYASAYA ETKİSİ

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin %5,02 seviyesini aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, küresel altın piyasası üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor.

ABD Hazine tahvillerinin sunduğu bu yüksek ve risksiz faiz getirisi, herhangi bir sabit getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Artan faiz oranlarının doların küresel ölçekte güçlendirmesi de ons altın fiyatlarını baskılayan bir diğer temel faktör olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara yaklaşmasıyla tetiklenen küresel enflasyon endişeleri, altının geleneksel "enflasyondan korunma aracı" niteliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak tahvil piyasalarındaki sert satış dalgası ve küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyerek altındaki olası düşüşleri sınırlama potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, kısa vadede tahvil getirilerindeki yükseliş nedeniyle altın fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmeler görülebileceğini, fakat enflasyon risklerinin bu satışı bir miktar frenleyeceğini öngörüyor.