Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler bulunuyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum piyasalardaki risk iştahını törpüledi.

Warsh'un açıklamalarının ardından cuma günü 12 baz puan artarak yüzde 4,36'ya çıkan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,33 seviyesinde dengelenirken, cuma günü 5 baz puan artarak yüzde 4,73'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 4,71 seviyesinde seyrediyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Warsh'un değerlendirmelerine genel olarak katıldığını ve enflasyonu temel sorun olarak gördüğünü belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), İran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonu" kapsamında, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerisinde bulunduğunu bildirdi. Söz konusu gelişme Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin ekonomik boyutuna ilişkin riskleri bir kez daha ortaya koydu.

ABD'NİN LARK ADASI'NA SALDIRISI PİYASALARI SARSTI

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden olurken, petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

Piyasalarda, ABD'nin İran'a karşı askeri saldırılar yerine artık ekonomik yaptırımlara başvuracağına dair beklentiler hakimken son saldırılar bölgedeki duruma ilişkin belirsizliğin daha fazla artmasına neden oldu.

İran basını da ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

Bölgede petrol arzının daha fazla sekteye uğrayacağına yönelik öngörülerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,6 artışla 90,95 dolara kadar yükseldi.

Fed Başkanı Warsh'un açıklamalarıyla cuma günü yüzde 3,2 azalarak 4 bin 455 dolara gerileyen altının onsu yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 4 bin 420 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 99,7 seviyesine kadar çıkarak 14 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 99,6'ya geriledi.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin hem piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması hem de Fed'in bundan sonraki politikaları konusunda yatırımcılara ipucu vermesi bekleniyor.

WALL STREET'TE ENDEKSLER GERİLEDİ

New York borsası, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonda anlamlı bir iyileşme görülmediğine işaret etmesi sonrasında cuma gününü düşüşle tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 51,7 oldu.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne de negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

Güçlü şirket bilançoları cuma günü Avrupa borsalarındaki yükselişleri destekleyen faktörler arasında yer aldı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay açıklayacağı faiz kararı da piyasaların odağında bulunurken, analistler makroekonomik endişelerin arttığı bir dönemde Avrupa piyasalarının eylül ayında daha zorlu bir sürece girdiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 1,3 puan artarak 98,4 puana yükseldi.

ECB'nin son toplantı özetlerinde eylülde faiz artışı sinyali vermesine karşılık Fed Başkanı Warsh’un konuşmasının şahin bulunması ve Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri yükseltmesiyle cuma günü yüzde 0,6 azalışla 1,1582'ye gerileyen euro/dolar paritesi, yeni haftada yüzde 0,1 artışla 1,1590 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. DAX 40 endeksi, 26.618,74 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA'DA ENDEKSLER NEGATİFE DÖNDÜ

Söz konusu gelişmelerle, Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomik aktiviteye yönelik sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu.

Çin'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI'nın 49,2’den 49,8’e yükselmesine karşın 50 seviyesinin altında kalması ülkede imalat sanayinin daraldığına işaret ediyor.

Japonya'da ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 4,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın haziran ayına göre hızlandı.

Söz konusu veri ülkede iç talepte hızlanma olduğunu gösteriyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanması ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 2,95'e çıkarken, 160,2 seviyesine çıkarak 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/yen paritesi daha sonra 159,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dolar/yen paritesindeki yükselişten dolayı Japon politika yapıcıların piyasalara sert müdahalelerde bulunabileceğine dair tahminlerin öne çıktığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANACAK

Cuma günü yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 geriledi.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,16 artışla 48,2380'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,2600'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri yayımladı. Düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama getirildi. Özel fonlar da dahil olmak üzere bir portföy yönetim şirketinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı, şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak.

Analistler bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, temmuz işsizlik oranı

15.00 Almanya, ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

17.30 ABD, ağustos Dallas Fed imalat aktivite endeksi