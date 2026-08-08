Küresel piyasalarda yatırımcıların odak noktası ABD'nin açıklanacak enflasyon verileri oldu. Geçen hafta ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) tahmin edildiği ölçüde faiz artırmayacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki olası anlaşma iyimserliğiyle birleşince risk iştahını artırdı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED FAİZ BEKLENTİLERİNİ ZAYIFLATTI

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azalırken, piyasa beklentisi 85 bin kişi artış yönündeydi. Özel sektör istihdamı da 44 bin kişi artarak tahminlerin altında kaldı. Bu veriler, yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini törpülerken, bankanın eylül veya ekim aylarında faiz artışı yapma ihtimallerini belirgin şekilde azalttı. Aralık toplantısında ise olası faiz artışı ihtimali yüzde 85 ile fiyatlandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE 28 HAFTANIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Fed'in "şahin"leşmeyeceği beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bankanın güvenilirliğini tehdit eden açıklamaları varlık fiyatlarında hissedildi. Değerli metallerden altın ve gümüşün onsu son 28 haftanın en iyi performansını gösterdi. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 7,4 artarak 4 bin 342 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 10,2 yükselişle 63,5 dolardan haftayı tamamladı.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsaları pozitif seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,96 yükseldi. Asya'da ise karışık bir görünüm hakimdi. Teknoloji şirketlerine yönelik "yüksek değerleme" endişeleri ve yapay zeka denetimlerine ilişkin soru işaretleriyle yarı iletken sektöründe sert düşüşler görüldü. Güney Kore'deki Kospi endeksi düşüş serisini 7. haftaya taşıdı.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN ENFLASYON RAPORU'NDA

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,39 yükselişle 13.779,39 puandan kapandı. Temmuz ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin ardından yeni haftada dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 3'üncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına çevrildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz itibarıyla yıllık ihracatın 278,6 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.