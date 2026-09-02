Brent petrolün 90 dolar sınırını aşarak 96 dolara çıkması ve jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini yukarı çekmesi, küresel finans piyasalarında hesapları bir kere daha değiştirdi. Yatırımcıların beklediği faiz indirim senaryoları rafa kalkarken, majör ekonomilerde para politikasında yeniden sıkılaşma dönemi fiyatlanmaya başladı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TAHVİL GETİRİLERİ SERT YÜKSELDİ

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden tetikleyeceği endişesi, devlet tahvillerinde küresel ölçekli bir satış dalgası başlattı. Commerzbank yetkilileri de piyasadaki derinleşen satış baskısına dikkat çekti.

Ülkeler bazında son durum şu şekilde şekillendi:

ABD: 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,79 ile Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 30 yıllık getiri ise 19 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere: 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,234 ile 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeye kaydoldu. 30 yıllıklarda ise 1998 sonrası rekor kırıldı.

Almanya: 10 yıllık Bund getirisi yüzde 3,339 seviyesine yükselerek 2011 yılından bu yana en yüksek noktaya çıktı.

Japonya: 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3 sınırını aşarak yaklaşık 30 yılın zirvesini yeniledi.

FED'İN EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

Piyasalardaki hareketliliğin bir diğer ana unsuru ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamaları oldu. Warsh’ın enflasyona yönelik kararlı mesajlarının ardından, piyasaların Fed’den eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı bekleme olasılığı yüzde 33 seviyesinden yüzde 67,5’e tırmandı.

KBC Bank analistleri, yüksek enerji fiyatları, sıkı para politikası öngörüleri ve artan mali risk primlerinin tahvil faizlerini yukarı çekmeye devam ettiğini vurguluyor.

ABD HAZİNESİ YÜKSELEN BORÇLANMA MALİYETİ İLE KARŞI KARŞIYA

Tahvil fiyatlarının düşmesi ve getirilerin artması, borç stokları yüksek olan devletler için bütçe dengelerini tehdit ediyor. ABD Hazinesi, uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek adında geri alımları artıracağını açıklasa da 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyesinde seyretmesi bu stratejinin uygulanmasını zorlaştırıyor.

3 TEMEL ETKEN BU SÜREÇTE KRİTİK

Piyasa uzmanları, küresel faiz rejiminde yeni bir dalga yaratabilecek gelişmeleri üç ana başlıkta topluyor:

Petrol Şoku: Hürmüz Boğazı ve çevresindeki jeopolitik risklerin arz tedarikini tehdit etmesi petrolü 90 doların üzerinde tutuyor.

Merkez Bankalarının Tutumu: Fed’in yanı sıra Avrupa ve Japonya merkez bankalarının da sıkılaşmaya devam edebileceği yönündeki sinyaller indirim sürecini erteliyor.

Büyüyen Kamu Borcu ve Enflasyon: Yüksek borç yükü ile inatçı enflasyonun birleşimi, devletlerin finansman maliyetlerini kademeli olarak artırıyor.

Önümüzdeki dönemde ABD’den açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri, faiz artış beklentilerinin kalıcı hale gelip gelmeyeceğini belirleyecek kritik eşik olarak takip ediliyor.