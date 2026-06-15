ABD ile İran arasında askeri gerilimi sonlandırmak ve küresel enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla geçici bir barış anlaşmasına varıldığı bildirildi. İsviçre'de imzalanması planlanan bu kritik mutabakat sonrası jeopolitik risklerin azalmasıyla kripto paralar ve hisse senedi piyasaları yükselişe geçti.

BITCOIN'DE HAZİRAN AYININ EN YÜKSEK SEVİYESİ

Gelişmelerin ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 65.700 dolara ulaştı. Bu ivmelenmeyle birlikte Bitcoin, haziran ayının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

PETROL FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Diğer taraftan, kritik deniz koridorunun yeniden açılacak olması petrol piyasasındaki arz endişelerini hafifletti. Bölgedeki gerilimin azalmasını fiyatlayan ham petrol fiyatları, yüzde 5'e yakın sert bir düşüş kaydederek varil başına 81 doların altına geriledi.

ABD VADELİ ENDEKSLERİ POZİTİFE DÖNDÜ

Orta Doğu'dan gelen olumlu sinyaller, ABD borsalarında da yukarı yönlü bir hareket başlattı. Gelecek dönem piyasa duyarlılığının pozitif olduğuna işaret eden vadeli işlemlerde Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 1,5, S&P 500 vadeli kontratları ise yüzde 0,9 oranında yükseliş kaydetti.