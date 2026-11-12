Yapay zeka ürünlerine talebin artabileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerle küresel piyasalarda dün risk iştahı artmıştı. ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave'in beklentilerin üzerinde açıklanan finansal sonuçları ve Anthropic’in halka arzında öngörülenden daha yüksek bir şirket değerlemesine ulaşabileceği beklentisi dün teknoloji hisselerindeki yükselişi tetikleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu olumlu gelişmelere karşın ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkması sonrasında evlilik dışı ikinci bir ilişkisinin olduğuna ve görevden alınacağına dair haberler, risk iştahının azalmasına neden oldu.

Nvidia mali işler direktörü​​​​​​​ (CFO) Colette Kress'in Huang’ın yerine geçebileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, salı günü yayımlanan enflasyon verilerini "rahatsız edici sınıra yakın" olarak nitelendirdi.

Goolsbee, giderek büyüyen enflasyon sorunuyla başa çıkmaları gerektiğini vurguladı. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi dolara talebi artırırken altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 102,97 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu ise yüzde 0,2 azalışla 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 azalışla 91,3 dolara indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,99'da seyrediyor.

New York borsası dün teknoloji şirketlerinde görülen yükselişlerle pozitif seyretti. CoreWeave'in hisseleri dün yüzde 25'e yakın arttı. Şirketin güçlü bilançosunun yatırımcıların yapay zekaya yönelik aşırı harcamalar konusundaki endişelerini hafifletmesiyle diğer bulut teknolojisi hisseleri de yükseldi. Nebius Group'un hisseleri yüzde 15,4 ve Iren'in hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı.

Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 9,3, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 11,9, Broadcom'un hisseleri yüzde 4 ve AMD'nin hisseleri yüzde 7,3 artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,49, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Dün yüzde 3 değer kazanan Nvidia hissesi, Jensen Huang'a ilişkin iddialarla piyasa sonrası işlemlerde yüzde 7,6 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları, teknoloji ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle dün pozitif seyretti. Alman enerji teknolojileri şirketi Siemens Energy, 2027 mali yılında karşılaştırılabilir gelirlerinin yüzde 14 ila yüzde 16 artmasını beklediğini bildirirken şirketin hisseleri günü yüzde 10,8 değer kazancıyla tamamladı.

Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlanmasının muhtemel olduğunu belirterek, savunma ve altyapı harcamalarının talebi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bu arada Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

Asya borsalarında, Nvidia kaynaklı endişelerle şirkete tedarik sağlayan firmaların hisselerinde görülen düşüşlerden dolayı satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle Nvidia'ya tedarik sağlayan önde gelen Tayvanlı teknoloji şirketlerinden TSMC'nin hisseleri yüzde 1,3, Foxconn'un hisseleri yüzde 4,7 düştü.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 7,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Japonya'da üretici enflasyonunun eylül ayına göre de hızlandığı görüldü. Ülkede ÜFE eylülde aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 6,8 artmıştı.

Söz konusu veri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri canlı tuttu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

BORSA GÜNÜ YATAY SEYİRLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yatay seyirle 11.666,42 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,48 değer kazandı.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 50,2319'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 50,2570'den işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiğini ve sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını yükselttiğini bildirdi.

Düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 2 yeni hissenin eklendiğini, 18 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

Buna göre, Astor Enerji ve Sabancı Holding Türkiye standart endeksinden çıkarılarak küçük ölçekli şirketler endeksine eklendi.

Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Ahlatcı Doğal Gaz, Altınkılıç Gıda ve Süt, Batıçim Batı Anadolu Sanayi, Batıçim Çimento Sanayi, Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç ve Sağlık, Hektaş, Işıklar Enerji ve Yapı, LDR Turizm, Lydia Holding, Margün Enerji Üretim, Odine Solutions, Pasifik Eurasia Lojistik, Peker Gayrimenkul Yatırım, Ral Yatırım Holding, Selçuk Ecza Deposu, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Türk Traktör çıkarıldı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 İngiltere, eylül ayı aylık GSYH

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı ikinci el konut satışları

22.00 ABD, ekim ayı federal bütçe dengesi