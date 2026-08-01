ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi aracılığıyla euro satıp yen satın alarak Japon para birimini desteklemek üzere piyasaya müdahale etti.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, doğrudan yen alımı yöntemiyle gerçekleştirilen bu hamle, Washington ve Tokyo’nun Japon yenini desteklemek amacıyla son 30 yıla yakın süredir attığı ilk ortak adım oldu. İşlemlerin Goldman Sachs ve Morgan Stanley üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

New York Fed ve Goldman Sachs konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, ABD Hazine Bakanlığı ve Morgan Stanley yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.

Müdahale öncesinde ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı Wall Street bankalarına, 23 Temmuz’da dolar karşısında 1986’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen yen için bir piyasa müdahalesi değerlendirdiğini ilettiği öğrenildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, New York Fed’in perşembe günü ABD Hazinesi adına dolar-yen paritesinde oran kontrolü gerçekleştirdiği ve bu durumun döviz piyasalarında doğrudan alım öncesindeki nihai adım olarak görüldüğü belirtildi. Son gelişmelerle birlikte yen, işlem hacimlerindeki artış ve piyasadaki müdahale beklentileriyle son dönemde değer kazandı.

Dolar, cuma günü yüzde 1,9 değer kaybederek 157,57 yen seviyesine geriledi.

TARİHİ MÜDAHALE VE EKONOMİK ARKA PLAN

ABD’nin yen para birimini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu müdahale, Japon ekonomisini desteklemek için yen satın aldığı 1998 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

ABD yetkilileri en son 2011 yılındaki Tohoku depremi ve tsunami felaketinin ardından yenin aşırı değerlenmesini önlemek için uluslararası ortak çabanın bir parçası olarak piyasaya müdahalede bulunmuştu.

Analistler, resmi veriler ve aracı kurum tahminlerine dayanarak Japon makamlarının perşembe günü gerçekleştirdiği müdahalenin büyüklüğünün yaklaşık 8,45 trilyon yen (52,8 milyar dolar) seviyesinde olduğunu hesaplıyor.

Gelişmeler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) cuma günü gösterge faiz oranını beklenildiği gibi yüzde 1 seviyesinde sabit tutmasının ardından yaşandı.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, temel enflasyonun yüzde 2’lik fiyat istikrarı hedefine yaklaştığını belirterek enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ueda, gelecekteki para politikası toplantılarında bu konuların değerlendirileceğini ifade ederken, türev piyasalarında eylül ayındaki bir faiz artırımı ihtimali artış gösterdi.

Japonya Uluslararası İşlerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Atsushi Mimura da ABD makamlarıyla sürekli temas halinde olduklarını ve moral desteğinin ötesinde bir iş birliği gördüklerini doğruladı.

PİYASALARDAKİ BEKLENTİLER VE RİSKLER

Söz konusu müdahale hamleleri, tırmanan petrol fiyatları ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin mali teşvik planlarına ilişkin yatırımcı endişelerinin yen paritesini 164 seviyelerine yaklaştırdığı bir dönemin ardından geldi.

Uzmanlar, ABD’nin Japonya’yı destekleme iradesi göstermesi nedeniyle yenin kısa vadede yeniden 164 seviyelerine gerilemesinin zor olduğunu ve dolar/yen paritesindeki yukarı yönlü hareketin sınırlandığını öngörüyor.

Nisan ve mayıs aylarında yen para birimini desteklemek için harcanan 11,7 trilyon yenlik adımların ardından gelen bu son müdahalenin, ABD desteği sayesinde kısa vadeli kazanımları koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Buna karşın bazı piyasa analistleri, faiz beklentilerindeki artış desteği olmadan yalnızca müdahaleler yoluyla yen para birimine kalıcı bir destek sağlamanın güç olacağını savunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz artırması ve doları güçlendirmesi beklenirken, Asya’daki bazı piyasa katılımcılarının yende yeniden kısa pozisyon almaya başladığı belirtiliyor.