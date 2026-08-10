JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, PBS’te yayınlanan "Firing Line with Margaret Hoover" programında yaptığı açıklamada, ABD'nin en güçlü ekonomi ve askeri güç olma konumunu sürdürememesi halinde ABD dolarının dünyanın rezerv parası olma konumunu kaybedebileceğini dile getirdi.

Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre Dimon, ABD'nin konumunun zayıflamasının dünyayı daha parçalı ve ülke için daha tehlikeli bir hale getireceğini belirtti.

ABD doları, yüzyılın başında yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunan küresel yabancı para rezervlerindeki payını şu anda yaklaşık yüzde 57 seviyesine kadar geriletmiş durumda bulunuyor.

Dedolarizasyona yönelik endişeler, ABD'nin 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurmasıyla yoğunlaşsa da Federal Rezerv araştırmaları 2022'den sonra dolar rezervlerinden belirgin bir çıkış olmadığını gösteriyor.

STRATEJİK BAĞIMLILIKLAR VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Dimon, ABD'nin ekonomik güvenliğini korumanın stratejik açıdan önemli mallarda potansiyel rakiplere olan bağımlılığı kesmeyi de gerektirdiğini belirtti.

ABD'nin 10 veya 15 yıl önce nadir toprak elementleri, alüminyum, belirli çelik türleri ve diğer ekipmanlar için Çin'e bağımlı olduğunu fark etmiş olması gerektiğini vurgulayan Dimon, bu bağımlılığın devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

İran’daki savaşa da değinen Dimon, sanayi üretiminin yetersiz kalması halinde ülkenin uzun süreli bir savaşta kendisini savunma yeteneğinden yoksun olduğunu söyleyerek, bu durumu uzayan bir çatışma esnasında ABD'nin üretim kapasitesindeki zayıflığın bir işareti olarak nitelendirdi.

GÜVENLİK GİRİŞİMİ

Bu gelişmeler ele alındığında JPMorgan, Ekim ayında ABD'nin ekonomik güvenliğiyle bağlantılı sektörlere odaklanan 1,5 trilyon dolarlık ve 10 yıllık bir Güvenlik ve Dayanıklılık Girişimi başlattı.

Söz konusu program kritik mineraller, gelişmiş imalat, enerji, savunma, yapay zeka ve kuantum bilişim gibi alanları içeriyor.

Washington yönetimi de benzer şekilde yerli madencilik, işleme ve ilgili eğitim faaliyetlerini genişletmek amacıyla kredi ve hibeler sunuyor. Politika hamlesi, İran çatışması sırasındaki savunma hazırlığı ile gelişmiş silahlar ve sanayi sistemlerinde kullanılan temel malzemelerde Çin arzına olan stratejik bağımlılığı kesme ihtiyacı çerçevesinde şekillendiriliyor.

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