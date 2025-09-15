Küresel piyasalar güne pozitif başlarken, yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu durum piyasalarda risk iştahı arttırdı.

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularında olası bir anlaşmayı müzakere etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Bessent ile He Lifeng arasındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

G7 maliye bakanları Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri görüştü. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'da, dolar endeksi de yatay seyirle 97,6 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın hemen üstünde 3 bin 644 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 67,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

WALL STREET ENDEKSLERİ CUMA GÜNÜ KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

New York borsasında cuma günü karışık bir seyir öne çıktı. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e çekerken, işsizlik oranına dair beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Öte yandan ABD medyasında Federal Ticaret Komisyonunun Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine dair inceleme yürüttüğü haberi yer aldı. Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yatay seyir izledi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi, yüzde 0,59, S&P 500 endeksi de yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI İZLENECEK

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta üç temel politika faizini değiştirmedi. ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,4 seviyesinde tuttu.

Avrupa'da piyasaların odağında bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bulunurken, ülkede temmuzda enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükselmesi nedeniyle bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise cuma günü Almanya'da temmuz ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1oldu.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Bu gelişmenin ardından Fransa'da tahvil piyasasında satıcılı bir seyir hakim olurken, Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artışla 3,51 seviyelerine çıktı.

Bu gelişmelerle, cuma günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de 0,15 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

ASYA'DA JAPONYA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Asya borsalarında da Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin pozitif etkisiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Asya tarafında bu hafta Japonya Merkez Banksası'nın (BoJ) faiz kararı takip edilecek.

BoJ'un faiz kararı toplantısı Trump'ın Japonya'ya yönelik ithalatta gümrük vergisi oranını düşürmeyi öngören kararnameyi imzalamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Piyasalarda BoJ'un faiz oranlarını artırmak için henüz acele etmediği yönünde bir görüş birliği olsa da dikkatler BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın basın toplantısına ve yakın gelecekte bir faiz artışı sinyali verip vermeyeceğine odaklanacak.

Öte yandan Çin'de açıklanan verilerin kötü gelmesi ülkede ekonomideki yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koydu. Çin'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar yıllık yüzde 3,4, sanayi üretimi de yüzde 5,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede temmuz ayında perakende satışlar yüzde 3,7, sanayi üretimi ise yüzde 5,7 artmıştı.

Ülkede sanayi üretimi Ağustos 2024'ten bu yana en yavaş artışını gerçekleştirdi.

Açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ülke ekonomisini destekleyecek yeni tedbirler alabileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, sene sonuna kadar Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi 3.420,23 puanla rekor seviyeyi gördü. Bugün Japonya'da piyasalarda tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

TÜRKİYR'DE BÜTÇE DENGESİ TAKİP EDİLECEK

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 41,3365'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi