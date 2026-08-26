Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş’in elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

SÜREÇTE AKTİF ROL ALDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Akay’ın, örgüte ait hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanaklarının muhafaza edilmesi sürecinde aktif rol aldığı belirlendi.

YAKINININ EVİNDE BULUNDU

Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmetleri Derneği’nde çalıştığı belirtilen Mehmet Akay’ın, örgüte ait dokümanların saklanacağı yere ulaştırılması konusunda talimat verdiği ve bu süreçte görev aldığı tespit edildi.

Firari olarak aranan Akay’ın yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından çalışma yürütüldü. Ekiplerin koordineli operasyonu sonucunda şüpheli, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi’nde bir yakınının evinde gözaltına alındı.

TELEFONUNA EL KONULDU

Akay’ın yakalandığı adreste ve üzerinde arama gerçekleştirildi. Şüphelinin cep telefonu incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, ele geçirilen dijital materyallerin daha önce soruşturma kapsamında elde edilen 37 klasör mali ve örgütsel dokümanla karşılaştırılacağı bildirildi.

Soruşturma kapsamında belgelerin hangi amaçla saklandığının yanı sıra, bu süreçte talimat verdiği veya görev aldığı değerlendirilen diğer kişilerin belirlenmesi ve örgütün mali yapılanmasının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.