Türkiye'de döviz kurları, ABD'deki gelişmelerin aksine tırmanışını sürdürerek yeni rekorlar kırdı. Merkez Bankası'nın ABD-İran savaşı nedeniyle doğrudan müdahalelerle koruma altında tuttuğu dolar kuru, dünkü açıklamaların ardından 47,95 TL seviyesine ulaştı.

Asıl tarihi hareketlilik, küresel ölçekte değer kaybeden dolar karşısında güç kazanan diğer majör para birimlerinde yaşandı. Açıklamalar öncesinde 55,62 TL seviyesinden işlem gören Euro, haber akışıyla birlikte hızla fırlayarak 56,13 TL seviyesine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Benzer bir ivmeyle yükselişe geçen Sterlin ise 65,01 TL seviyesinden 65,43 TL seviyesine tırmanarak tarihi rekorunu tazeledi. Bu gelişme, küresel piyasalarda doların zayıflamasına rağmen Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanışın devam ettiğini gösterdi.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin sert bir şekilde aşağı çekilmesinin nedeni, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde likidite desteği operasyonlarını iki katına çıkaracağını duyurması oldu. Haziran başından bu yana ilk kez 98,810 puana kadar çekilerek büyük bir değer kaybı yaşayan dolar karşısında, ABD borcunun 40 trilyon doları aşması ve Fed'in enflasyon endişeleriyle faiz artışı sinyali vermesi de küresel baskıyı artırdı.