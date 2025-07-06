Kuvvet komutanlarının görev süresini 72 yaşına kadar uzatan yasa teklifi, kurmay olmayan tuğ ve tüm general ile amirallere de kor rütbesine terfi imkanı getiriyor. Milletvekilleri bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal’ın verdiği bilgi dehşete düşürdü. Gürdal, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurmay subayların yüzde 95’i FETÖ’cü çıktı, ihraç ettik, FETÖ buraya sızmıştı’’ dedi.

Halen Kara Kuvvetlerinde 199 generalden 66’sının Hava Kuvvetlerinde ise 65 generalden 17’sinin kurmay olduğu açıklandı. İhraçlar nedeniyle bu yılki YAŞ’a girecek ve terfi sırası gelen general rütbesindeki kurmay subay neredeyse kalmadı.

İLKER BAŞBUĞ’A İDAM

Bu açıklamalar üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi: “Türkiye savaşta bile yaşamadığı şeyleri yaşadı. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı darbede esir düştü, en yakınındakilerin hepsi FETÖ’cü çıktı. TSK’nın kimyasını siz bozdunuz, yerle bir ettiniz. İdam cezası olsa İlker Başbuğ’a idam verirdiniz.”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da “9 yıl oldu, TSK’da FETÖ hiç bitmiyor, Millî Savunma Bakanı’nın emir subayının da FETÖ’den tutuklandığını duyduk. Bunları besleyen büyüten iktidar’’ diye konuştu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise “Bu ülkede FETÖ istediği için özel düzenlemeler yapıldı, en sonunda 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu’’ dedi.

Hiç mi istihbarat alınmadı?

TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelere katılan İYİ Parti Adana Milletvekili ve Alpaslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ise “Dehşete düştüm, facia bir durum, yüzde 95 kurmay nasıl FETÖ’cü olur, hiç mi istihbarat alınmadı?’’ diye sordu ve şunları söyledi:

FACİA VE DEHŞET

“Verilen bu bilgi gerçekten facia bir durum. İktidarın kendini çok ciddi eleştirmesi lazım. Kurmayların oraya gelmesinde nasıl haberleri olmaz, nasıl istihbarat alınmıyor? Ben de kurmay albay kızıyım. Babam askerî okula, harp akademisine girmek, kurmay olmak için çok ciddi bir istihbarattan geçtiklerini her zaman anlatırdı. Dehşet içindeyim, iyice dehşete düştük.”