Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Fatih Camisi'ne geldi.

Cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Erdoğan, ardından hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

-Öncelikle, şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Kasım Paşa Camii Kebir'den tanıdım.

-Camii Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Tabii daha sonra Hoca Efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti.

-Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı.

-Orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun inşallah.

-Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.

-Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhâlde pek örneği yoktu. Öyle bir insandı.

-Rabbim, sevgili Habibi'nin İbâhülhamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin.

- Âmin. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim. Helal olsun.