Geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile dünkü CHP Grup Toplantısında kürsüye çıkacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve yoğun kalabalığın Meclis önünde kamp kurmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldı.



TBMM'de kürsüye çıkamamasının ardından CHP Genel Merkezinde alternatif bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibine yönelik ağır suçlamalarda bulunurken, toplantıya katılan milletvekili sayısının düşük kalması dikkatlerden kaçmadı.





SALONA SADECE 18 VEKİL TOPLAYABİLDİ



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararından yalnızca bir gün önce, zamanlaması manidar bir mesaj paylaşarak CHP için 'arınma' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na parti içerisinden 28 milletvekili destek vermişti.



24 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun başvurusu ile CHP Genel Merkezine polis zoruyla girilmesinin ardından CHP içerisinde yaşanan kamplaşma giderek hızlanırken, Kılıçdaroğlu kendisine yönelik sınırlı desteğin de önemli bölümünü kaybetti. Dün CHP Genel Merkezinde farklı şehirlerden otobüslerle getirilen destekçilerinin doldurduğu kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını günler öncesinde yapılan tüm çağrılara rağmen yalnızca 18 CHP'li milletvekili takip etti.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını takip eden CHP'li milletvekillerinin isimleri şu şekilde:



Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Semra Dinçer, Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, Nurten Yontar, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Rıfat Nalbantoğlu.



CHP GRUBU KAPANABİLİR



Özel ve kurmayları, 'mutlak butlan' kararının ardından yaptıkları açıklamalarda 'yedek parti' ihtimaline yeşil ışık yakmış, buna karşın kurultay mücadelesini sürdüreceklerini ve son ana kadar parti içerisinde kalmaya devam edeceklerini belirtmişti.



Delegenin 'olağanüstü kurultay' için gereken imza sayısını ikiye katlamasına ve 111 milletvekilinin kurultay çağrısı yapmasına rağmen Yargıtay'daki temyiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP grubunun düşmesine neden olabilir.



Mevzuata göre TBMM'de grup kurabilmek için aranan asgari 20 milletvekili şartı, yeni parti senaryolarında Kılıçdaroğlu'nun başında olacağı CHP'ye güçlük yaşatabilir. Seçmenin yoğun tepkisi nedeniyle her geçen gün Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin sayısının azaldığı öğrenilirken, parti içindeki kaosun bir süre daha devam etmesi halinde Kılıçdaroğlu'na destek veren 18 milletvekili arasında da kayıpların yaşanabileceği düşünülüyor.