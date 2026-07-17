Terörle mücadelede er olarak görev yapan ve vatan için canlarını ortaya koyan gazilerin, özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için başlattıkları eylem 5. gününü tamamladı.

SÖZCÜ, Ankara Güvenpark’ta yatıp kalkan gazilerle birlikte sabahladı, dertlerini dinledi.. “Kurşun rütbe sormuyor ama gazi maaşı rütbeye göre değişiyor’’ diyen er gaziler, verilen sözlere rağmen sorunlarının çözülmediğini belirtti.

Kartonları kendilerine yatak yapan gazilerden birisi protez bacağını yanına koyarak uyudu.

GECELERİ ZOR GEÇİYOR

250 gazi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın her gün gönderdiği peynirli sandviç, meyve suyu, çay ve çorba ile karınlarını doyuruyor. Önceki gecenin sürprizi ise Bolulu gazi aşçının yaptığı etsiz çiğköfte oldu. Gaziler geceleri çimlerin üzerine koydukları kartonların üzerinde battaniyelere sarılıp uyuyor. Temmuz ayı olmasına rağmen sabaha karşı çıkan ayaz ile de mücadele ediyor.

Geceleri zor geçen gaziler, sabah güneşin doğması ile birlikte uyanıyor, battaniyelerini topluyor, daha sonra da aralarında topladıkları para ile aldıkları çay makinesinde çay yapıyorlar. Parkın bekçi kulübesinden çekilen priz ile elektrikli çay makinesinde çay demleniyor.

Gaziler, gün boyu bekleyişlerini sandalye ve çimlerin üzerinde sürdürüyor, parka gelen siyasetçi ve ziyaretçilere bıkmadan dertlerini anlatıyor. Gazilerden Ankara’da yaşayanlar akşama doğru evlerine gidiyor ve ertesi sabah tekrar geliyorlar.

ÇORBA GÖNDERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile gazilere her sabah öğle ve akşam peynirli sandviç, tost mevte suyu ve Ezo Gelin, Domates ya da Mercimek çorba gönderiliyor. Gaziler bol ekmek ile karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Önceki gecenin sürprizi ise aşçı olan Bolulu bir gazinin büyük bir leğen içinde parka getirdiği bulgur, salça, yağ, limon suyu ve pul biber ile yaptığı etsiz çiğköfte oldu Şırnak Fındık kırsalında PKK ile girdiği çatışmada yaralanan ve ölümden dönen gazi Özcan Saban da arkadaşlarını traş etti.

Gazilerin en büyük problemlerinden biri ise tuvalet sorunu... Kızılay metro istasyonunun içinde bulunan tuvaleti kullanan gaziler, özel bir firma tarafından işletilen tuvalete her seferinde 20 lira ödüyor.

Gece yarısı çimlere serdikleri kartonların üzerine yatan ve battaniyelerini üzerlerine çeken gaziler, yeni bir güne yeni umutlarla uyanmanın hayali ile uykuya dalıyorlar.

Erlere 35 bin, subay gazilere 170 bin TL

Er gaziler ile astsubay ve subay gaziler arasında şu farklar var ve er gaziler de aynı haklara kavuşmak istiyor:

-Sayıları 4 bin 700 olan er gaziler halen 35 bin lira aylık gazi maaşı alıyorlar.

-Astsubay gazilere 130 bin lira, subay gazilere ise 170 bin lira aylık maaş veriliyor.

-Astsubay ve subay gazilere 10 yıl süreyle kira yardımı yapılıyor, er gaziler ise bundan yararlanamıyor.

-Er gaziler, subay ve astsubay gaziler gibi ordu evleri ve askeri kamp ve sosyal tesislerden yararlanamıyor.

-Er gaziler ömrü dolan protezlerini değiştirmek için Ankara’ya gelmek zorundalar ve başka illerde bu imkan sağlanmıyor. Göz, ayak ve kol protezinin kalitelisi verilmiyor. Kalitesiz göz protezi iltihaba yol açıyor.

-Er gaziler, astsubay ve subaylar gibi OYAK yardım ve avantajlarından yararlanamıyorlar.

Gaziler eşit haklar istiyor

Beş gündür Güvenpark’ta özlük hakları için mücadele eden 250 terörle mücadele gazisi 5 maddelik isteklerini de şöyle sıraladı:

1-Rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakları sağlanmalı.

2-Sosyal haklar, ekonomik destekler ve istihdam imkânları adalet esasına göre yeniden düzenlenmeli.

3-Sağlık, rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmetleri eksiksiz sunulmalı.

4-Şehit çocuklarının eğitim ve gelecek güvenceleri güçlendirilmeli.

5-Er şehit aileleri ve gazilerin temsilcileri, yasal düzenlemede karar mekanizmalarına dahil edilmeli.

‘Sorunumuzu çözmediler bunun yerine bizi ıslattılar’

Türkiye’nin 80 ayrı ilinden Ankara’ya gelen ve kimi mayın patlaması sonucu kolu ve bacağını kaybeden, kimi bombalı saldırı ve çatışmalarda gözünden olan ve karanlığa gömülen gaziler parkta yatıyor. “Kurşun rütbe sormuyor ama gazi maaşı rütbeye göre değişiyor. Er gaziye güdük ücret, rütbeli gaziye 3-4 misli ücret’’ diyerek haksızlığın giderilmesin istiyorlar. Gaziler, “Milyonlarca Suriyeliye 40 milyar dolar harcamakla övünen yöneticilerimiz yaklaşık 5 bin er gaziyi görmüyor. Aile Bakanlığı’nın da bize hiç bir faydası yok, geçen yıl gittik ilgilenmediler ve oradan uzaklaşmamız için bahçe fıskiyelerini açıp bizi ıslattılar” diyerek “Şehit ve Gazi Bakanlığı” kurulmasını istediler.