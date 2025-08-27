Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Turpçu köyünde dün düzenlenen düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken rastgele ateş açıldı. Silahla açılan ateş sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali K., sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.’yi (47) silahla rastgele ateş etmekle suçlayarak gözaltına aldı. F.K.’nin evinin bahçesinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.