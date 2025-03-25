CHP'li milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Vekiller oturum esnasında Meclis Genel Kurulu'nda döviz taşıdı.
Oturumun açılmasıyla CHP’li milletvekilleri sıralarından İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Yılgınlık yok, mücadeleye devam. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” yazan pankartlar kaldırdı.
"Yılgınlık yok, mücadeleye devam" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdiler.