Ankara'nın bir dönemin en ünlü kabadayısı olan, aynı zamanda fakir fukaraya yaptığı yardımlarla da tanınan Ahmet Turgut (Kürt Ahmet) 91 yaşında vefat etti.

Turgut için Gülveren Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ahmet Turgut’un oğlu eski Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve iş insanı Fatih Bucak ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede, Ahmet Turgut’un oğlu Özdemir Turgut, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Ahmet Turgut’un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, cenazeye Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı tarafından çelenk gönderildi.