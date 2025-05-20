Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün 2 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile Buse Terim'in düzenlediği çocuk etkinliğine katıldı.

Muhabirlere Kurt Efe ile poz veren Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben konuşmayacağım, isterseniz görüntü alabilirsiniz ama" dedi.

Kurt Efe’nin babasına olan inanılmaz benzerliği sosyal medyada çok çok konuşuldu.

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.