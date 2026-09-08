Ankara’nın simge mekanı Kuğulu Park’ta YENİ Parti rüzgarı esti. Pazar mesaisinde partililer stant kurup üye kaydı yaptı. Çok sayıda vatandaş üyelik formu doldurdu. CHP’de Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinde bulunan ve 100 bin yeni kadın üye yapan şimdi ise YENİ Parti’ye geçen Aylin Nazlıaka’nın koordinasyonunda vatandaşlar YENİ Parti’ye üyelik için ilk adımı attı.

Türk rock müziğinin efsanevi grubu Kurtalan Ekspres’te bir dönem solistlik yapan Bora Kılınç da partiye üye oldu. YENİ partinin üye sayısı 1,5 ay içinde 600 bini geçti. Parti yılsonuna kadar 2 milyon üye hedefi koydu.