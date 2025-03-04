Türk televizyon tarihine damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Memati' karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.
"KURTLAR VADİSİ TEKRAR ÇEKİLİR Mİ?"
Görüşme sırasında Amankul, Uygun'a "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusunu yöneltti.
Gürkan Uygun bu soruya "Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.