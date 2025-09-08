Hakan Altıner, verdiği röportajda, iki teklif arasında yaptığı tercihin yalnızca kariyerle ilgili olmadığını, aynı zamanda baba kimliğiyle de yakından ilgili olduğunu belirtti. Altıner, "İyi ya da kötü, bir karakterle anılıyorsunuz. Ben de çocuğumun beni bir mafya karakteriyle değil, sevilen bir figürle hatırlamasını istedim" dedi.

Ünlü oyuncu, o dönemde Selena dizisinden gelen teklifin, Kurtlar Vadisi’nden teklif edilen ücretin üçte biri olduğunu ancak buna rağmen gönlünün Selenadan yana olduğunu söyledi. Tercihinde, o zaman henüz 2,5–3 yaşlarında olan oğlunun ileride babasını nasıl hatırlayacağı fikrinin etkili olduğunu ifade etti.

Altıner, “İlerde seyrettiği zaman babasını bir 'mafya reisi' olarak mı, yoksa 'Ekrem Amca' olarak mı görsün; bu benim tercih sebebimdi” dedi ve “Yanılmadım. 'Ekrem Amca', uzun soluklu bir karakter ve iyi bir insan olarak herkesin hafızasında yer etti. Bu beni çok sevindiriyor.” diye ekledi.

Selena, çocuklara hitap eden yapısıyla, karakterleri aracılığıyla birçok izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmıştı. Ekrem Amca karakteri ise, sevgi dolu yapısıyla dizinin en çok benimsenen yüzlerinden biri oldu.