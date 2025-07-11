Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.
Alınan bilgiye göre Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmalarına köyde bulunan oyuncu Kenan Çoban'da destek verdi.