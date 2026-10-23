Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Ersoy Ulubey karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Ümit Acar, bu kez yıllar sonraki haliyle gündeme geldi. KIZIYLA SOHBETİ İLGİ GÖRDÜ Ümit Acar’ın kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın samimi sohbetini içeren paylaşım, takipçilerin ilgisini çekti. 'YILLAR ACIMAMIŞ' Paylaşımla birlikte usta oyuncunun son hali de gündem oldu. Acar’ın görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yıllar içindeki değişimine ilişkin yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, paylaşımın altına “yaşlanmış” ve “yıllar acımamış” ifadelerini yazdı. Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve projede rol alan Ümit Acar, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Ersoy Ulubey performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

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