Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karaktere hayat veren Özcan Varaylı'nın başrolünde yer aldığı “Cerrahpaşalılar” filminin çekimlerine başlandı. Dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Varaylı, bu kez Cerrahpaşalı Halit'in hikâyesini beyazperdeye taşıyacak yapımda rol alıyor. Kurtlar Vadisi'nin tanınmış oyuncuları kadroda “Cerrahpaşalılar” filminin oyuncu kadrosunda Özcan Varaylı'nın yanı sıra Atilla Olgaç, Ümit Acar, Erdem Kaynarca, Melih Çardak, Levent Çakır, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu bulunuyor. Farklı kuşaklardan oyuncuları bir araya getiren yapım, özellikle Kurtlar Vadisi'nin eski izleyicilerinin yakından tanıdığı isimlerle dikkat çekiyor. Aksiyon sahneleri için ABD'den özel ekip Filmin hazırlık sürecinde aksiyon sahnelerine yönelik çalışmalar da öne çıkıyor. Çatışma ve aksiyon sekanslarında görev almak üzere ABD'den özel bir ekip getirildi. Yüksek tempolu sahneler ve özel efekt çalışmalarının yer alacağı filmde güç, sadakat ve ihanet temalarının işlenmesi planlanıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.