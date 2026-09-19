Gazeteci Fulya Öztürk’ün sunduğu “Akıl Çemberi” programına konuk olan Sedat Savtak, dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin kendisine nasıl verildiğini anlattı.

"O ZAMAN TANIDIM"

Savtak, “Bu teklif bana yapım tarafından geldi. O kişilikleri de ben o zaman tanıdım. Bana sadece bir karakter olduğu, ne kadar süreyle oynayacağım ve nasıl bir karakter olacağı anlatıldı. Beraber bir sözleşme imzaladık. Karakterin kişiliği hakkında bana kalan kısım ise senaryoda yazılanlardı” dedi.

"KAŞİF KOZİNOĞLU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ"

Savtak, gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu hakkında kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, “Bana gerçek hayattaki Kozinoğlu hakkında bir bilgi aktarılmadı. Sadece karakter verildi, rol verildi. Karakteri önce senaryoyu aldıktan sonra okudum. Gizli devlet işleriyle, yeraltı işleriyle uğraşan bir karakter olarak yazılanlar doğrultusunda karakteri ben de o yapıda sürdürdüm” ifadelerini kullandı. Savtak ayrıca karakterin MİT bağlantısının da senaryoda ilerleyen bölümlerde ortaya çıktığını söyledi.

“KOZİNOĞLU’NU OYNADIĞIMI BİLMİYORDUM”

Kendisine verilen karakterin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu ile bağlantısını başlangıçta bilmediğini söyleyen Savtak, “MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nu oynadığımı bilmiyordum. Gelişen senaryonun bölümlerinde bu karakterin anlayışı ve yapısı, orada yazılanlara göre MİT olarak şekillendi. MİT’in neresinde, ne yaptığı konusunda ise senaryonun çizdiği çerçevenin dışına çıkılmadı” diye konuştu. Savtak, Kozinoğlu’nun adıyla karakter arasında basında benzetmeler yapılmaya başlandığını da belirterek, “Davası ya da haberleri gündeme geldiğinde gazetelerde karşılaştırmalar ve benzetmeler yapıldı. Benim okuduğum senaryoya göre bunun o kişi olup olmadığı hiç aklıma gelmedi. Yakın çevremde de böyle bir benzetme yapılmadı” ifadelerini kullandı.

SAYMAZ: “BANA BAŞKA, CNN TÜRK’E BAŞKA”

Savtak’ın açıklamalarının ardından Sözcü yazarı İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saymaz, “Bir tiyatrocuyu yalanlamayı hiç istemezdim” diyerek, Savtak ile daha önce yaptığı görüşmeye atıfta bulundu. Saymaz, “Kurtlar Vadisi’nde ‘Kazım Kaşifoğlu’ rolünü oynayan Sedat Savtak, bana CNN Türk’te söylediklerinin tam aksini anlattı. Bana başka, CNN Türk’e başka konuşuyor” ifadelerini kullandı. Saymaz ayrıca görüşmesinin ayrıntılarını pazar günü Sözcü’deki köşesinde cümle cümle yazacağını açıkladı.