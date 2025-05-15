'Kurtlar Vadisi', finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor. Her karakter hafızalardaki yerini koruyor.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle o dönem izleyicileri adeta ekrana kilitleyen dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Atilla Olgaç'ın hayat verdiği 'Kılıç Bey' olmuştu.

'Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve 'Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biriydi...

Usta oyuncu önceki gün kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Atilla Olgaç beyazlayan saç ve sakallarıyla görenleri şaşırttı.

Muhabirlerin 'Kurtlar Vadisi' hakkında sorularını yanıtlayan Olgaç "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez" dedi.