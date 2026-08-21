Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Katır Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, bu kez rolüyle değil sosyal medyaya yansıyan bir görüntüyle gündemde. Aydın’da yaşandığı öne sürülen trafik tartışmasında Yakışırboy ile bir otomobil sürücüsünün karşı karşıya geldiği görüldü. O anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞANDI

İzmir'in Nabzı adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre olay, Aydın’da trafikte yaşanan bir anlaşmazlığın ardından başladı. Tartışmanın yol verme meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülürken, tarafların kısa sürede karşılıklı olarak gerildiği görüldü.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün Yakışırboy’a, “Hayırdır, artist misin sen?” diye seslendiği duyuldu.

“İN LAN AŞAĞI” DİYE KARŞILIK VERDİ

Sürücünün sözleri üzerine öfkelenen Nevzat Yakışırboy, motosikletinden inerek karşı tarafa “İn lan aşağı” diye seslendi.

Tartışmanın devamında oyuncunun sürücüye yönelik ağır küfürler kullandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşılırken, Yakışırboy’un trafikteki sert tavrı dikkat çekti.

“ROLÜNDEN ÇIKAMAMIŞ” YORUMLARI YAPILDI

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde canlandırdığı Katır Nevzat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Bazı kullanıcılar Yakışırboy’un tavırlarını yıllar önce canlandırdığı karaktere benzeterek “Rolünden çıkamamış” şeklinde yorumlar yaptı.