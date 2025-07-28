

Daha önce 'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar', 'Baba Ocağı' gibi yapımlarda yer alan Burak Özçivit, birkaç yıldır 'Kuruluş Osman' adlı dizide başrol oynuyordu.

Dizide 'Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit projeye veda etti. Özçivit'in 4 milyon TL istediği ve çıkan anlaşmazlık sebebiyle kadrodan ayrıldığı iddia edildi.

Özçivit ile dizi için final kararı geldi. 6 senedir ekranlarda olan dizi 7. sezonuyla izleyiciye veda edecek.

Dizide zaman atlaması olacak ve Özçivit'in yaşlılığı için ise Cihan Ünal'a teklif gitti.

Kendisi 1988 yılında TRT1'de yayınlanan 'Kuruluş Osmancık' dizisinde 'Osman Bey'i canlandırmıştı. Henüz anlaşmaya varılıp varılmadığına dair net bir bilgi yok.