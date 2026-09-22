Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.

'ÖMER BABA' KARAKTERİYLE TANINAN OYUNCU ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde ‘Ömer Baba’ karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, bilgisine başvurulmak üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

"ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Adliye girişinde basın mensupları tarafından görüntülenen ve yöneltilen soruları yanıtlayan Emin Olcay, gizlilik kararı ve soruşturmanın hassasiyetine vurgu yaptı. Olcay adliye kapısında şu açıklamada bulundu:

“Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, biliyorsunuz. Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra... Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle.”

Usta oyuncunun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrılması beklenirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin incelemeler sürüyor.