Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığına göre "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla yer alan karakterin vatan haini olarak gösterildikten sonra öldürülmesi ve bazı sahnelerde araç plakalarında "FG" harf grubunun kullanılması, FETÖ adına algı ve propaganda çalışması yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Başsavcılığa ulaşan çok sayıda ihbarın yanı sıra yürütülen incelemelerde elde edilen tespitler üzerine dizinin bölümlerinin araştırılmasına karar verildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLÜMLERİ İNCELEYECEK

Soruşturma kapsamında alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet, dizideki senaryo, diyaloglar ve içerikte yer aldığı değerlendirilen alt mesajları ayrıntılı şekilde inceleyecek.

Hazırlanacak bilirkişi raporunda, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel nitelikte talimat veya mesaj bulunup bulunmadığı ile yapımın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı değerlendirilecek.

"Kurtlar Vadisi Pusu"ya ilişkin incelemenin ardından soruşturma dosyasındaki adli sürecin devam edeceği belirtildi.



SAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Kaşif KOZİNOĞLU’nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; “Kurtlar Vadisi Pusu” isimli dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde “FG” harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi incelemesi, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"