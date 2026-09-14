Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitirmesine ilişkin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcılığa ifade verdi; ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye binasından ayrılan senaristler, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

Adliye çıkışında görüntülenen Raci Şaşmaz, gazeteciler tarafından yöneltilen "Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?" sorusunu yanıtsız bırakarak bölgeden ayrıldı.

NEDEN İFADE VERDİLER?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle yeni detaylar da dikkat çekmeye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti.

Plakadaki “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI

Dizinin 17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde “ERDOĞAN” yazan mezar taşının da senaristlere sorulacak sorular arasında yer alması bekleniyor.

ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCEKİ BÖLÜM

Senaristlere dizinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümündeki sahnelerin sorulması bekleniyor.

O bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar’ın hediyesi olarak "Yaşar Ağa" adlı karaktere teslim edildiği görüldü.

Yaşar Ağa tarafından darbedilen Kaşifoğlu’na, yanındaki "İlhan" isimli karakter tarafından “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” diye seslenildi.

Kozinoğlu'nun, bu bölümün yayımlanmasından 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

OSMAN SINAV: BU SIR BENLE GİDECEK!

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziyle ilgili bir açıklaması kullanıcılar tarafından yeniden gündeme taşındı. Sınav, "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, “Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek.” yanıtı vermişti.

"KAŞİFOĞLU SENİ BEN ÖLDÜRECEĞİM"

Sosyal medyada ses getiren bu gelişmenin ardından dizideki bazı sahneler gündem oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca üç gün sonra, yani 13 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı.