Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında senaristler, "bilgi sahibi" sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne geldi.

İfadelerinin ardından adliyeden ayrılan Şaşmaz, Özdener ve Aysan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İFADEDE 'KOZİNOĞLU' DETAYI...

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senarist ekibinin soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Kozinoğlu ile ilgili senaryonun nasıl yazıldığı ve herhangi bir kişi ya da kurumdan etkilenilip etkilenilmediği; ayrıca kendilerine herhangi bir senaryo dayatması yapılıp yapılmadığı da yöneltildi.

İfadede senaristlerin bu sorulara, "Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Senaristler ayrıca metnin doğal akışında ilerlediğini belirterek, Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin "tesadüfen denk geldiğini" ve "herhangi bir kasıt bulunmadığını" ifade etti.