Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin daha önce yürütülen soruşturma 2012 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alınırken Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. KURTLAR VADİSİ SENARYOSU MERCEK ALTINDA Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin bazı bölümleri de incelemeye alındı. Özellikle dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteriyle ilgili sahneler soruşturma dosyasının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Dizinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan bölümünde karakterin ölümle tehdit edilmesi ve Kozinoğlu’nun bundan iki gün sonra cezaevinde hayatını kaybetmesi üzerine senaristlerin bilgisine başvuruldu. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında, dizinin senaryosuna dışarıdan müdahalede bulunduğu belirlenen Bayram Özbek hakkında adli işlem yapıldı. Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Bayram Özbek’in tutuklanmasına karar verdi. Bayram Özbek’in ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.