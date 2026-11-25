Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunan siyasi partilere İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek isimleri bildirmeleri için yazı gönderdi.

Yazıda isimlerin 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar bildirilmesi talep edildi.

19 üyeli olacak İzleme Komisyonu'nda, AK Parti'ye 9, YENİ Parti'ye 3, DEM Parti'ye 2, MHP'ye 2, CHP'ye 1, İYİ Parti'ye 1 ve Yeni Yol'a 1 milletvekili düşüyor.

YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kurtulmuş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda YENİ Parti’de olan arkadaşların önceki komisyonda çok büyük emekleri, katkıları oldu. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da YENİ Parti’den arkadaşlar, İYİ Parti’den arkadaşlar sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim. Meclis’te grubu bulunan yedi partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. Bunun için de bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Üye sayısı 19 olacak."