Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili yürütülen yasa çalışmaları kapsamında 4 parti grubuyla görüştü. MHP ve DEM grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu’nu makamında kabul etti. Kurtulmuş son görüşmesini, butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı.

Kurtulmuş, ‘terörsüz Türkiye’ mesaisinde ‘çerçeve yasa’ çalışmaları için ilk ziyaretini MHP lideri Bahçeli’ye yaptı. Bahçeli-Kurtulmuş görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli, Kurtulmuş’u makam kapısında karşıladı ve görüşme bittikten sonra da asansöre kadar uğurladı.

İkinci görüşme DEM Grubu’nda gerçekleşti ve DEM Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit’in yanı sıra Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da hazır bulundu. Görüşme sonrasında TBMM Başkanlığı görüşmeye ilişkin fotoğrafı ve video yayınladı.

ÖCALAN’IN STATÜSÜ TALEBİ...

DEM, bir bildiri ile görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Kurtulmuş’la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan’ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik. Yüzyıllık geçmişe sahip Kürt meselesinin demokratik çözümü siyasi partiler üstü bir konudur.”

Kurtulmuş, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ile Divan Üyesi Mustafa Bilici’yi kabul etti. Görüşme Kurtulmuş’un makamında yapıldı.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile Meclis tören salonunun yanındaki Mermerli Salon’da buluştu. Görüşme yeri olarak Mermerli Salonu’nun tercih edilmesi dikkat çekti. Kurtulmuş-Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü ve görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu, butlan olarak CHP’nin başına geçtikten sonra ilk kez Meclis’te bir toplantıya katıldı. Kurtulmuş’un AKP Grubu’nu da bugün ziyaret etmesi bekleniyor.