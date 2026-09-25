Terörsüz Türkiye süreci sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurtulmuş, örgütün silahsızlanması sağlanması sağlanmadan yasanın uygulanmayacağını söyledi.

Kurtulmuş açıklamasında, şunları kaydetti:

"Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkincisi, bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri takip edecek, yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Kurulu. Bu üç önemli sigorta, bu sürecin ciddi şekilde garantisidir."

YENİ ANAYASA MESAJI

Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşurken, "Herkesin sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, vakti gelmiştir" dedi.