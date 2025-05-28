Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşmenin odağında, Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklar yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, görüşmede özellikle “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamındaki gelişmeler ve yeni anayasa çalışmaları ele alındı. Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EN KISA SÜREDE BİR KOMİSYON KURULACAK"

Kurtulmuş Bahçeli ile, yeni sürecin nasıl ilerleyeceğini konuştuklarını belirtti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Sürecin nasıl ilerleyeceğini konuştuk. Terör artık çöpe atılacak. Sorumluluk TBMM'de. Her partinin yer aldığı bir komisyon kurulması gerekecek. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. En kısa sürede bir komisyon kurulacak" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'UN ÖNCEKİ AÇIKKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kurtulmuş'un açıklaması sürecin önceki dönemlerine göre daha ılımlı oldu. PKK'nın silah bıraktığının tamamen belli olmasının ardından komisyon sinyali veren kurtulmuş, son açıklamalarında komisyonun hızla kurulacağına işaret etti.

Kurtulmuş, sürecin önceki dönemlerinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bundan sonraki aşamada silahların tesliminin aleni şekilde görülmesi ve ortaya konulması gerekir. Bunun sonucunda da terör örgütünün silah bıraktığı görüldükten sonra TBMM devreye girecek.

Biz yarın Meclis'te buna başlayabilir durumdayız. İmralı'nın açıklaması, terör örgütünün feshi ve üçüncü aşama silahların bırakılması. Siyasetin devreye girebilmesi için silahların bırakıldığının çok açık bir şekilde görülmesi ve sahada teyit edilmesi gerekiyor"