CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın saat 13.30'da yapılacağını duyurduğu CHP Grup Toplantısı, TBMM'nin resmî programında yer almadı. DEM Parti'nin grup toplantısı takvimde gösterilirken CHP toplantısına yer verilmemesi dikkat çekti. Özel, toplantının yapılmasının önünde engel bulunmadığını belirtti. Konuyla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklama geldi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

"Bu yanlış bir algı ve algılamadır. Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir.

Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik.

Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız.

"YAZI GÖNDERECEĞİZ"

Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.

CHP Genel Başkanlığı'na bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.

Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir."