"Sevmedim Deme", "Rüya Gibi", "Baba Yak" ve "Nabız" gibi hit şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, Malatya'da bir derneğin düzenlediği organizasyonda sahne aldı.

Etkinlik alanında dinleyiciler ile sahne arasına yaklaşık 200 metrelik bir mesafe koyulması ve bu alanın sandalyelerle protokol bölgesine dönüştürülmesi krizin fitilini ateşledi.

"O insanlar gelmezse iniyorum"

Halkla iç içe söylemek istediğini belirten sanatçı, organizasyon yetkililerinden aradaki engellerin kaldırılmasını istedi. Talebi reddedilen Kuş, "Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum" diyerek mikrofonu bıraktı ve sahneyi terk etti.

Konser alanı karıştı

Şarkıcının sahneden çekilmesiyle birlikte alandaki gerilim tırmandı. Duruma tepki gösteren seyirciler ile görevliler arasında arbede yaşandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.