AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı"nın isminin değişmesine yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin, AKP'li vekillerle bir araya geldiği toplantıda müfredatta yapılacak değişikliklere ilişkin sunumunda Kuruluş Savaşı'na ilişkin "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmıştı.



Türkeş ise bugün yaptığı paylaşımda, Tekin'in sözlerine, "Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta" yanıtını verdi.



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