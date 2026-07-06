Milli Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlara açan, laik Cumhuriyet’e karşı söylemleriyle büyük tepki çeken, öğretmenlerin ve okulların sorunlarını görmezden gelen Yusuf Tekin, yine yapacağını yaptı.

AKP’li milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantılarda yeni müfredat değişikliklerini anlatan Tekin, bir sunum yaptı. Tekin, “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin müfredattan çıkarılarak yerine “Milli Mücadele” kavramının getirileceğini açıkladı.

Tekin, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” dedi.

HARİTALAR DEĞİŞTİ

Bakan Tekin, müfredat sadeleştirmesi kapsamında “bilişsel yük” yaratan içeriklerin programlardan çıkarıldığını, bu doğrultuda ortalama yüzde 35 oranında içerik azaltmasına gidildiğini aktardı.

Toplantıda 4+4+4 sistemi de ele alındı. Kürtçe eğitim konusunun bir milletvekili tarafından gündeme taşınması üzerine Tekin’in, “Hükümetimizin politikası, benimle ilgili değil” dediği öğrenildi.

Ayrıca ders kitaplarında yer alan bütün haritaların da güncellendiği aktarıldı.

TEKİN’E İLK TEPKİ ZP LİDERİ ÖZDAĞ’DAN GELDİ:

Gayri Milli ve Eğitimsizlik Bakanı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalara tepki göstererek sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Bu Gayri Milli Eğitimsizlik Bakanına sormak lazım: Savaş sonunda verilen madalyanın adı Milli Mücadele Madalyası mı İstiklal Madalyası mı? İstiklal/Kurtuluş, Batı emperyalizmiyle savaşın sonunda Batı emperyalizmine karşı elde edilmiştir. Eğitimsizlik Bakanı bunları bilmez mi? Elbette bilir. Peki, ne yapmak ve neden yapmak istiyor? Öncelikle Gayri Milli ve Eğitimsizlik Bakanı Türklük bilincinden nefret ediyor. Elbette helal süt emmiş Türk tarih öğretmenleri İstiklal Harbimizi öğrencilerimize anlatmaya devam edeceklerdir.”