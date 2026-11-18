SULTANA ‘HEDİYE’

1895 yılında doğan Ali Şamil, dönemin kısıtlı imkanlarına rağmen rüştiyeyi bitirdi. Boyu sadece 110 santimdi. Ailesiyle birlikte Rus işgalinden kaçıp Mardin’e yerleştiler. Dönemin Savaş Bakanı Enver Paşa’ya Mardin’deki handa çay servisi yaptığı gün, hayatı değişecekti. Henüz 20 yaşındaydı.

Enver Paşa’nın talimatıyla onun İstanbul’daki konağına götürüldü. Bir süre burada yaşadı. Enver Paşa’nın emir eri gibi çalıştı. Tatlı dili ve nüktedanlığı ile tanındı. Enver Paşa İstanbul’dan ayrılırken Ali Şamil de padişah Vahdettin’in büyük kızı Fatma Ulviye Sultan’ın sarayına verildi. İki yıl kadar Ulviye Sultan ve eşi İsmail Hakkı Bey ile yaşadı.

TAVLA ARKADAŞLIĞI

Çok iyi bir tavla oyuncusu olan Ali Şamil, İsmail Hakkı Bey ile yakın dostluk kurdu. İsmail Hakkı Bey, Atatürk’ün talimatıyla Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçerken bunu sadece Ali Şamil’e söyledi. Ali Şamil karşısına dikildi. Bunu Vahdettin’e söylememek için bir şartı vardı: Giderken onu da yanına alacaktı İsmail Hakkı Bey bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ali Şamil, Rus işgali sırasında cepheye gitme istemiş ama gönderilmemişti… Şimdi vatan savunması için cepheye koşma vaktiydi.

EN UNUTULMAZ GÜN

Ali Şamil, sıcak saray odalarını, dolu sofraları bırakıp gizli kimlikle Anadolu’ya geçti. Mustafa Kemal ikiliyi Ankara’ya getirtti. Ankara’ya ulaştıkları günün akşamı, Kurmay Yüzbaşı Çopur Neşet’in evinde Mustafa Kemal ile bir araya geldiler. Paşa ile aynı sofraya oturup sohbet eden Ali Şamil, yıllar sonra o akşamı “Hayatının en unutulmaz günü” olarak tanımladı.

KARARGAHTA GÖREV

İsmail Hakkı Bey’e önerilen masa başı bir işti ama o cephede olmak istediğini dile getirdi. Ali Şamil de ona eşlik edecekti. 1 metre 10 santimlik koca yürekli cesur adamın üzerine uygun asker kıyafeti bulundu. Görev yerleri Batı cephesiydi. İsmail Hakkı Bey’in gönüllü emir eri olan Ali Şamil, karargâhta muhaberat ve postacılık görevleri üstlendi.

Telgrafları yerine ulaştırdı. Asker mektuplarını yazdı, annelerden veya sevgililerden cepheye gelen mektupları okudu. Hiç cephede düşmanla göğüs göğüse çarpışmadı. Ancak ateş hattında yaşananların, direnişin en yakın tanığıydı.

İZMİR’E İLK GİRENLERDEN

Ali Şamil, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922 günü Türk ordusuyla birlikte İzmir’e girdi. Kurtuluş Savaşı’nın sayısız gizli kahramanından biriydi.

“İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiniz mi?” sorusuna “Yok” yanıtını verdi. Onun için asıl ödül ise Mustafa Kemal ile tanışmak, bağımsızlığına kavuşan vatanında özgürce nefes alabilmekti.

Cumhuriyet ile Güler oldu

Ali Şamil. 9 Eylül’de girdiği İzmir’den ayrılmak istemedi. Çok sevdiği bu kente yerleşti ve Basmane Garı’nda memur oldu. Hazırcevaplığı, zekası ve nüktedanlığıyla tanınan Ali Şamil, Cumhuriyet’in ilanının ardından Soyadı Kanunu çıktığında Güler soyadını aldı.

Memurluktan emekli olduktan sonra İzmir’in Kahramanlar semtinde, içinde büyük bir kütüphane barındıran kıraathane açtı.

İsmail Hakkı Bey’in kendisine verdiği, ‘Cephede bilfiil bulunduğuna’ dair bir evrak ile 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın verdiği yol vesikasını gururla sakladı. Ama savaşta yaptıklarıyla övünmeden mütevazı bir hayat sürdü. Eski saray mensuplarıyla ilişkisi hiç kopmadı. Özellikle de birlikte Milli Mücadele’ye katıldığı. Tavla arkadaşı İsmail Hakkı Bey ile… İsmail Hakkı Okday ve kardeşi Ali Nuri Okday’ın ailelerinin İzmir’de yaşayan tüm fertleriyle görüşmeye devam etti. Milli Mücadele kahramanlarından Ali Şamil 1974’te yaşamını yitirdi.